Fenerbahçe Yarın Fraport TAV Antalyaspor'u Ağırlayacak

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde yer alıyor. Maçta 2 oyuncusundan yararlanamayacak olan Fenerbahçe'de 5 oyuncu da kart ceza sınırında.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak.

Ülker Stadı'ndaki karşılaşma, diğer lig maçlarıyla aynı zamanda, saat 20.00'de başlayacak.

Ligin 34. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 3-1 yenen, 35. haftada ligden çekilen Atakaş Hatayspor'u hükmen mağlup ederek 6 puanı hanesine yazdıran sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında da Ülker Stadı'nda ağırladığı Demir Grup Sivasspor'u 3-0'la geçerek finale yükseldi.

Fenerbahçe, ligin bitimine 3 hafta kala, yarın karşılaşacağı Fraport TAV Antalyaspor'u mağlup ederek şampiyonluk şansını devam ettirmek istiyor.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde yer alıyor.

2 eksik

Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor maçında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique ve Bright Osayi-Samuel, yarınki müsabakada forma giyemeyecek.

Kart ceza sınırında 5 isim

Fenerbahçe'de 5 oyuncu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde Samet Akaydın, Serdar Aziz, Enner Valencia, Miha Zajc ve Gustavo Henrique, Fraport TAV Antalyaspor karşısında kart görmeleri durumunda 37. haftadaki Galatasaray derbisinde görev yapamayacak.