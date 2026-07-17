Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, ABD'li forvet Will Clyburn'ü kadrosuna kattı
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, son olarak Barcelona forması giyen ABD'li forvet Will Clyburn ile 1 yıllık anlaşmaya vardı. 36 yaşındaki oyuncu daha önce Türkiye'de Darüşşafaka ve Anadolu Efes'te oynamıştı.
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, ABD'li forvet Will Clyburn'ü renklerine bağladı.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımız, son olarak FC Barcelona forması giyen Amerikalı forvet Will Clyburn ile 1 yıllık anlaşmaya varmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Türkiye'de Darüşşafaka ve Anadolu Efes'te de forma giyen 36 yaşındaki basketbolcu, geçen sezon İspanyol temsilcisi Barcelona'da Avrupa Ligi'ni 13,8 sayı, 5,2 ribaunt, 1,7 asist ve 15,1 verimlilik puanıyla tamamladı.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat