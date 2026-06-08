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Sarı-lacivertli kulüp, voleybol şube direktörü Soner Erdoğmuş ile yollarını ayırdı

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Fenerbahçe Kulübü, voleybol şube direktörü Soner Erdoğmuş ile yolların ayrıldığını duyurdu. Kulüp, yaptığı açıklamada Erdoğmuş'a hizmetleri için teşekkür ederek başarılar diledi.

Fenerbahçe Kulübü, voleybol şube direktörü Soner Erdoğmuş ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Voleybol şubemizin direktörü Soner Erdoğmuş ile yollarımız ayrılmıştır. Soner Erdoğmuş'a kulübümüze yapmış olduğu hizmetler için teşekkür eder, kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
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