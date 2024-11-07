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Fenerbahçe Vitor Pereira'nın "Alın" diye yalvardığı Gyökeres'in yerine bakın kimi transfer etmiş

Fenerbahçe Vitor Pereira'nın
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Sporting Lizbon formasıyla son 2 sezonda gösterdiği performansla Avrupa'nın sayılı forvetleri arasına girmeyi başaran Viktor Gyökeres Vitor Pereira döneminde Fenerbahçe'nin kapısından dönmüş. O zamanlar 5-6 milyon euroya bitirilecek yıldız futbolcunun alt liglerde oynadığı gerekçesiyle transfer edilmediği ve yerine Batshuayi'nin alındığı ortaya çıktı. Sporting Lizbon'da harikalar yaratan Gyökeres'in serbest kalma bedeli şuanda 100 milyon euro.

Sporting Lizbon formasıyla son 2 sezonda gösterdiği performansla Avrupa'nın sayılı forvetleri arasına girmeyi başaran Viktor Gyökeres Vitor Pereira döneminde Fenerbahçe'nin kapısından dönmüş.

Şimdilerde attığı gollerle futbol dünyasını kendisine hayran bırakan Viktör Gyökeres ile ilgili o gerçek herkesi hayrete düşürdü. Gyökeres'in İngiltere Championchip ekiplerinden Coventry'de forma giyerken iki kez Fenerbahçe'nin gündemine geldiği ancak tercih edilmediği ortaya çıktı.

PEREIRA İSTEMİŞ

2021'de Fenerbahçe'yi çalıştıran Vitor Pereira'nın listesinde yer alan ancak transferi gerçekleşmeyen 26 yaşındaki yıldızın 2022-23 sezonunda Jorge Jesus döneminde bir kez daha gündeme geldiği öğrenildi. Ancak Fenerbahçe'nin transferini 5-6 milyon Euro'ya biterebileceği futbolcudan alt ligde oynadığı için vazgeçtiği ve Batshuayi'yi kadrosuna kattığı ortaya çıktı.

100 MİLYON EURO

Temmuz 2023'te 24 milyon Euro'ya Sporting'in yolunu tutan İsveçli golcü, 2023-24 sezonunu 50 maçta 43 gol,15 asistle tamamlayarak Avrupa'nın dikkatini çekti. Bu sezon da şu ana kadar çıktığı 17 maçta 23 gol kaydeden yıldız golcü son olarak Manchester City'e karşı hat trick yaptı. 100 milyon euro serbest kalma maddesi bulunan Gyökeres'in sözleşmesi 2028'de sona erecek.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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