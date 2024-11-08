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Fenerbahçe, Victor Osimhen'e teklif yapacak

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Galatasaray'ın bonservisini alma hesapları yaptığı yıldız golcüsü Victor Osimhen'e ezeli rakibi Fenerbahçe'nin teklif yapacağı iddia edildi. Sarı-kırmızılıların 50 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtilirken, sarı-lacivertlilerin bu rakamın üzerine çıkacağı da öne sürüldü.

Galatasaray'ın sezon başında Victor Osimhen'i kiralık olarak kadrosuna katması dünya futbolunda büyük yankı uyandırmıştı. Portekiz basını, Fenerbahçe'nin de Nijeryalı yıldız için devreye girdiğini yazdı.

FENERBAHÇE OSIMHEN'E TALİP

Portekiz'de yayın yapan O Jogo, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Victor Osimhen'i transfer etmek istediğini yazdı. Galatasaray'da sezon sonuna kadar kiralık olarak forma giymeye devam edeceğini belirten Osimhen için söylenen bu iddia, Avrupa basınında da geniş yer buldu.

TEKLİF GALATASARAY'DAN DAHA FAZLA OLACAK

O Jogo'da yer alan haberde Fenerbahçe, Galatasaray'ın Napoli'ye yapacağı tekliften daha yüksek bir teklifle İtalyan devinin kapısını çalacak. Öte yandan sarı-kırmızılıların da Nijeryalı golcü için 50 milyon euroluk bir teklif hazırlığında olduğu belirtildi.

"BEN GALATASARAY'DA ÇOK MUTLUYUM"

Tottenham maçından sonra sarı-kırmızılı takımdaki geleceğiyle ilgili konuşan Victor Osimhen, Galatasaray'da mutlu olduğunu belirterek ""Ben ocakta ayrılmayacağım, sezon sonuna kadar Galatasaray'dayım. Daha sonrası için ne olacak bilmiyorum, Galatasaray ile Napoli ne konuşuyorlar... Bana gelirseler konuşuruz. Benim çok hoşuma giden, güzel bir kulüp Galatasaray! Ben Galatasaray'da çok mutluyum!" diye konuşmuştu.

GALATASARAY RAKAMLARI

Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla şu ana kadar 8 resmi maçta görev yaptı. 25 yaşındaki golcü, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Osimhen, Tottenham karşısında attığı 2 golle Galatasaray'daki ilk Avrupa gollerini kaydetmişti.

Fenerbahçe, Victor Osimhen'e teklif yapacak
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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