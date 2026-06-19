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Fenerbahçe, Vedat Muriqi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, Vedat Muriqi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
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Fenerbahçe, Kosovalı forvet Vedat Muriqi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde başkan Aziz Yıldırım da yer aldı.

Fenerbahçe, Kosovalı forvet Vedat Muriqi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında forvet hattını Vedat Muriqi ile güçlendirdi. Bu kapsamda Vedat Muriqi ve Mallorca kulübü ile anlaşma sağlanırken; oyuncu kendisini 3 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ndeki imza töreninde Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Futbol Direktörü Oğuz Çetin de yer aldı.

Vedat Muriqi: "Bu arma için hiçbir zaman mücadeleden kaçmayacağıma emin olabilirsiniz"

Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Vedat Muriqi imza sonrası yaptığı açıklamada, "Bana bu formayı tekrar layık gören Sayın Başkanımıza, Oğuz Hocama, sevgili Hocamız İsmail Kartal'a, tüm değerli Fenerbahçe taraftarlarına canıgönülden teşekkür ederim. Bu arma için hiçbir zaman mücadeleden, savaştan kaçmayacağıma emin olabilirsiniz. Bu formaya her zaman olduğu gibi tekrar layık olacağımı şimdiden söyleyebilirim. İnşallah yolun sonu şampiyonluk olsun" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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