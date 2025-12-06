Fenerbahçe, Başakşehir ile 1-1 Berabere Kaldı

(ANKARA) - Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaştı. Zorlu karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Fenerbahçe'nin golünü 64. dakikada Milan Skriniar kaydederken, RAMS Başakşehir'in eşitlik golünü 81. dakikada Bertuğ Yıldırım attı.

Bu skorla Fenerbahçe puanını 33'e yükseltirken, Başakşehir 17 puana ulaştı. Gelecek hafta Başakşehir, Samsunspor deplasmanına gidecek; Fenerbahçe ise Konyaspor'u kendi sahasında konuk edecek.