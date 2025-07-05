Fenerbahçe ve PSG anlaşmaya vardı! Gözler Skriniar'da

Fenerbahçe ve PSG anlaşmaya vardı! Gözler Skriniar'da
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Milan Skriniar transferinde Fransız devi PSG ile 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertliler, Skriniar'ın yıllık 6 milyon euro maaş teklifine yanıt vermesini bekliyor.

Gelecek sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, stoper takviyesi için gözünü geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak kadrosuna kattığı Milan Skriniar'a çevirdi.

PSG İLE ANLAŞMAYA VARDI

Fenerbahçe, Slovak savunma oyuncusu için Fransız kulübü PSG ile 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.

SKRINIAR'IN KARARI BEKLENİYOR

Sarı-lacivertli yönetim PSG ile anlaşmaya varmasının ardından 29 yaşındaki yıldıza son teklifini de sundu. Skriniar'a yıllık 6 milyon euro maaş teklifinde bulunan Fenerbahçe, deneyimli oyuncunun bu teklife vereceği yanıtı bekleniyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe forması altında 23 maçta sahaya çıkan 30 yaşındaki Milan Skriniar, 3 gol attı ve 2 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Skriniar'ın bonservisinin bulunduğu Paris Saint-Germain ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Urfa'da heyecanlandıran keşif! Bulunan yazıt çözülemiyor

Urfa'da heyecanlandıran keşif! Bulunan yazıt çözülemiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin gözaltına alındı

3 hafta önce seçilen belediye başkan vekili gözaltına alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.