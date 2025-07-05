Fenerbahçe ve PSG anlaşmaya vardı! Gözler Skriniar'da

Gelecek sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, stoper takviyesi için gözünü geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak kadrosuna kattığı Milan Skriniar'a çevirdi.

PSG İLE ANLAŞMAYA VARDI

Fenerbahçe, Slovak savunma oyuncusu için Fransız kulübü PSG ile 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.

SKRINIAR'IN KARARI BEKLENİYOR

Sarı-lacivertli yönetim PSG ile anlaşmaya varmasının ardından 29 yaşındaki yıldıza son teklifini de sundu. Skriniar'a yıllık 6 milyon euro maaş teklifinde bulunan Fenerbahçe, deneyimli oyuncunun bu teklife vereceği yanıtı bekleniyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe forması altında 23 maçta sahaya çıkan 30 yaşındaki Milan Skriniar, 3 gol attı ve 2 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Skriniar'ın bonservisinin bulunduğu Paris Saint-Germain ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.