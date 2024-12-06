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Fenerbahçe ve Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na katılmayacak

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Mali sebeplerle Türkiye Kupası'na katılmama kararı alan Fenerbahçe ve Kasımpaşa, bu kararlarını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. Ziraat Türkiye Kupası'nın son yıllarda kulüplerin maddi getirisini karşılayamadığı gündeme gelmişti. Bu durumda olan iki kulüp, turnuvaya katılmayacaklarını belirtti. Federasyondan henüz bir geri dönüş gelmediği öğrenildi. İki takım, kura çekimine herhangi bir temsilci göndermeyecek.

Ziraat Türkiye Kupası, son yıllarda kulüplerin maddi getirisini karşılayamadığıyla gündeme geldi.

YAZI GÖNDERDİLER

HT Spor'un haberine göre; Birçok kulüp, maçlardaki galibiyet ve tur atlama kazançlarının; oyuncuların maç başı ücreti, deplasmanlara gidişteki maç masraflarının karşılayamadığına dair ortak görüşte birleşti. Bu konuda Trendyol Süper Lig'in 2 kulübünden ilk hamle geldi. Kasımpaşa ve daha önce Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacağını açıklayan Fenerbahçe, turnuvaya katılmayacaklarına dair Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yazı gönderdi.

FEDERASYONDAN DÖNÜŞ GELMEDİ

İki kulübün mevcut şartlarda Türkiye Kupası'nda boy göstermek istemediği ifade edilirken, federasyondan bu konuda henüz bir geri dönüş gelmediği öğrenildi. İki takım, kura çekimine herhangi bir temsilci göndermeyecek.

Bilindiği gibi Fenerbahçe geçen sezon Süper Kupa final maçına da tepki göstermek için çıkmamıştı. Sarı-lacivertlilerin bu protestonun devamında Türkiye Kupası'na katılmama kararı alabileceği belirtildi. Fenerbahçe i·le Kasımpaşa'nın kupadan tamamen mi· çeki·leceği yoksa kupada genç takımlarla mı mücadele edeceği ise merak konusu oldu.

Fenerbahçe ve Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na katılmayacak
Haberler.com / Kübra Çolakbüyük - Spor
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Yorumlar (11)

Haber Yorumlarıbaklavacı çeto :

fenev baktı ki katılsa da kazanamıyor en iyisi katılmamak diyor. yani boş yere kürek çekmeyelim diyor.

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Haber YorumlarıKöksal Çelik:

Fenerasyon zorla katılmasını sağlar ki gs kupayı alamasın

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Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

yedeklerle cıkın gencleri deneyin hazırlık macı gibi düşünün ne maliyetiymiş

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Haber YorumlarıAslan41:

Eyüpspor Galatasaray ın alt yapısı diyenler Kasımpaşa ya ne diyecekler

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Haber YorumlarıCrm:

HACIOSMANOĞLU, kendini bi halt zanneden bu koç efendiye istediği cevabı varirsin umarım. yedek ve genç oyuncularınla çıkıp ilk turda elenirsin. kimse bişey demez. yoook senin derdin başka, sen alıştın...... gezi sponsorun çapsız.

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Haber YorumlarıSer_hat:

Çok da fifi...

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Haber YorumlarıErkan Arslan:

Fenevrasyon Enazinda Minik Ciciklerinizi Gönderin Nasilsa ASLAN iCARDi Sakat Haliyle Onlari Cimlere Döser Jesusu Joseyi Alirken Firrildakta Para Sorun Degil iste Gödd Korkusu Böyle Birsey UEFA Sistemi Eskisi Gibi Degil Cok Mac Oynuyorsun Sonra Milli Maclar Derken Lig Fenevin Birde Yandaslari 8Daslilarin Seyi Buna Yetmez AMA ASLAN GALATASARAYIMA ALAAYI VIIIIIZZZZZ GELiR Emin Adimlarla 2025 Mayis AYI BES YILDIZ

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Haber YorumlarıMESUT Korkmaz:

federasyon Fenerbahçe olmuş zaten ne diyecek cezamı verecek sanki

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Haber YorumlarıSerkan Düzenli:

utanmaz fetosaraylilar 10 yılda 6 şampiyon olmuşsunuz hala fenerasyon diyorsunuz

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