Trendyol Süper Lig: Fenerbahçe: 1 Göztepe: 1 (Maç sonucu)
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Fenerbahçe'nin golü Dorgeles Nene'den, Göztepe'nin golü ise Janderson'dan geldi.
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
60. dakikada Asensio'nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Lis topu çeldi. Pozisyonun devamında Musaba'nın sol taraftan ortasında ceza sahası içinde Fred'in kafa vuruşunda kaleci Lis meşin yuvarlağı kontrol etti.
65. dakikada Jayden Oosterwolde'nin savunma arkasına pasında topla buluşan Duran'ın sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.
90+5. dakikada Asensio'nun sol taraftan ortasında ceza sahası içinde Mert'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.
Hakemler: Cihan Aydın, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mustafa Savranlar
Fenerbahçe: Ederson, Yiğit Efe (Mert Müldür dk. 46), Milan Skriniar, Nelson Semedo, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek (Fred dk. 38), Matteo Guendouzi, Dorgeles Nene (Jhon Duran dk. 57), Marco Asensio, Antony Musaba (Kerem Aktürkoğlu dk. 81), Anderson Talisca
Yedekler: Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Youssef En-Nesyri, Alaettin Ekici, Kamil Efe Üregen, Oğuz Aydın
Teknik Direktör: Domenico Tedesco
Göztepe: Mateusz Lis, Taha Altıkardeş, Ogün Bayrak, Allan Santos, Arda Okan Kurtulan (Uğur Kaan Yıldız dk. 81), Efkan Bekiroğlu (İsmail Köybaşı dk. 81), Novatus Miroshi, Cherni, Junior Olaitan (Rhaldney dk. 68), Guilherme Luiz (Juan dk. 62), Janderson (Jeferson dk. 62)
Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Mehmet Şamil Öztürk, İbrahim Sabra
Teknik Direktör: Stanimir Stoilov
Goller: Dorgeles Nene (dk. 17) (Fenerbahçe), Janderson (dk. 24) (Göztepe)
Sarı kartlar: Yiğit Efe, Milan Skriniar, Nelson Semedo (Fenerbahçe), Allan Santos, Efkan Bekiroğlu, Rhaldney, Mateusz Lis (Göztepe) - İSTANBUL