Haberler

Fenerbahçe ve Gedik Yatırım'dan Sponsorluk Anlaşması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Kulübü ile Gedik Yatırım arasında futbol A takımı konç sponsorluğu anlaşması imzalandı. Anlaşmanın iki tarafa da katkı sağlaması bekleniyor.

Fenerbahçe Kulübü ile Gedik Yatırım arasında futbol A takımı konç sponsorluğu anlaşması imzalandı.

Chobani Stadı'nda düzenlenen imza törenine Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Murat Salar, Gedik Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Onur Topaç ve Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Topbaş katıldı.

Murat Salar, yaptığı açıklamada Gedik Yatırım'ın çok büyük fedakarlıklarla Fenerbahçe'ye yeniden sponsor olduğunu belirterek, "Bu sponsorluk bizim için çok kıymetli. Gedik Yatırım, Türk finans sektörünün çok köklü ve tertemiz kurumlarından birisi. Ben de uzun yıllardır aynı sektördeyim. Gedik Yatırım'ın Fenerbahçe ile isminin anılması bizler için önemli bir gurur. Gerçek Fenerbahçelileri, Fenerbahçe'nin marka değeriyle adı birlikte anılmak isteyen kurumları Fenerbahçe'de yer almaya bir kez daha davet ediyoruz. Önümüzdeki dönemlerde benzer anlaşmaları göreceksiniz." ifadelerini kullandı.

Sportif olarak sıkıntılar yaşamalarına rağmen sponsorluk anlamında önemli işlere imza attıklarını vurgulayan Salar, "Çok ciddi ilgi var. Başarılar da inşallah gelecek. Onur Bey, sağ olsun başkanımızı kırmadı ve daha yüksek bedelle imza attı. İnşallah yeni sponsorlukları da daha büyük rakamlarla camiamız duyuracak." diye konuştu.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) anlaşmasından bir an önce çıkmak istediklerini aktaran Murat Salar, "İletişimde zorlandığımız bazı bankalar var. Bir an önce o süreci tamamlayıp Fenerbahçe'nin finansal özgürlüğüne kavuşmasını istiyoruz. TBB anlaşmasından çıkacağız ve nakit sıkışıklığını yöneteceğiz." şeklinde görüş belirtti.

Onur Topaç: "Anlaşmasının iki tarafa katkı sağlayacağını umuyoruz"

Gedik Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Onur Topaç, Fenerbahçe ile sponsorluk anlaşmasını 2 yıl uzattıkları belirterek, bunun iki tarafa da katkı sağlamasını umduklarını kaydetti.

1991'de kurulduklarını ifade eden Topaç, "Sermaye piyasalarının gelişimi için çok çalıştık. 2022'de Türkiye Voleybol Milli takımları için 3 yıllık sponsorluk anlaşması yaptık. Sonra Fenerbahçe ile resmi sponsorluk anlaşması yaptık. İkisi de Gedik Yatırım'ın marka değerine katkı sağladı. Bu yıl sponsorluk anlaşmamız sona ermişti. Seçimden sonra yönetimle görüşmeler neticesinde sermaye piyasalarının gelişiminin artması gereken dönemde bu anlaşmayı 2 yıl boyunca devam ettirme kararı aldık. Bu anlaşmanın hem Gedik Yatırım'a hem de Fenerbahçe'ye katkı sağlayacağını umuyoruz. Bunun için de çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Topbaş ise Gedik Yatırım ile bir arada olmanın öneminin altını çizerek, "Hedefimiz yalnızca sahada değil idari, ekonomik ve kurumsal anlamda da örnek gösterilen bir kulüp olmak. Bu yönde titiz çalışmalar yürütüyoruz. Bu anlaşmanın Fenerbahçe'ye, Gedik Yatırım'a ve Türk sporuna hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
Kastamonu'da annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman Helvacı ölü bulundu

Annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman'dan acı haber
Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu! 76 şüpheli gözaltına alındı

Kapalıçarşı'da dev operasyon! Onlarca gözaltı var
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

"Devşirme aslan yavrusu" dedi, parti grubu komple ayağa kalktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otizmli öğrenciyi merdivenden iten okul müdürü gözaltına alındı

Otizmli öğrenciyi merdivenden iten vicdansız müdür için hesap vakti
Diyarbakır'da viyadük inşaatında iskele çöktü! 2 işçi göçük altında, 4 yaralı var

Viyadük inşaatında iskele çöktü! 2 işçi göçük altında, yaralılar var
Denizden 15 yaşındaki kızın cansız bedeni çıktı

Daha 15 yaşında! Korkunç halde ölü bulundu
'İntiharın eşiğindeyim' demişti! Metin Keçeci bu kez çöpten karton toplarken görüntülendi

Ünlü oyuncu çöpten karton toplayıp belediye otobüsüne bindi
Otizmli öğrenciyi merdivenden iten okul müdürü gözaltına alındı

Otizmli öğrenciyi merdivenden iten vicdansız müdür için hesap vakti
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor

Usta oyuncu mütevazı apartman dairesinde torunuyla yaşıyor
Jennifer Aniston'dan yeni aşk paylaşımı: My Love

Jennifer Aniston'dan yeni aşk paylaşımı: My Love
Belediye işçisinin acı sonu! Görüntüyü izleyenler 'Ölümün de hayırlısı' demeden edemedi

Görüntüyü izleyenler "Ölümün de hayırlısı" demeden edemedi
Güney Kore'de üniversite sınavı için tüm uçuşlar durdurulacak

Güney Kore'den çok konuşulacak karar: Tüm uçuşlar durdurulacak
Ceylan'ın son hali şaşırttı: Eski halinden eser kalmadı

Ünlü şarkıcının son hali şaşırttı: Bu halinden eser kalmadı
Saat 9'u 5 geçe herkes saygı duruşunda bulunurken, o telefon elinde volta attı

Üniversiteyi harekete geçiren skandal görüntü! Telefonla volta attı
Furkan Bölükbaşı tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Gözaltına alınan Furkan Bölükbaşı ile ilgili yeni gelişme
Sanat eserini 'kirli ayna' zannetti, 40 yıllık tozu tuvalet kağıdıyla sildi

"Kirli" zannetti, 40 yıllık sanat eserini tuvalet kağıdıyla yok etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.