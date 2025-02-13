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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimalini duyurdular

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimalini duyurdular
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu etabında AZ Alkmaar ile eşleşirken Fenerbahçe'nin rakibi ise Anderlecht oldu. Football Meets Data, gerçekleştirdiği simülasyonla takımların turnuvayı kazanma ihtimalini açıkladı. Temsilcilerimizin aynı orana sahip olması dikkat çekti.

Football Meets Data, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden takımların şampiyonluk ihtimalini hesapladı. Gerçekleştirilen simülasyona göre; Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk oranı aynı.

FAVORİ BİLBAO VE LAZIO

Şampiyonluk şansı en yüksek olan iki takım var. UEFA Avrupa Ligi'ni ağır favori olarak gösterilen Lazio ve Athletic Bilbao'nun kazanmasına yüzde 16 oran verildi. Simülasyon sonucunda Lyon, Frankfurt ve Roma'nın şampiyonluk şansı ise sırasıyla yüzde 8, yüzde 7 ve yüzde 6 olarak belirlendi.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLUK ŞANSI AYNI

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın şampiyonluk oranı ise Real Sociedad ve Olympiakos'la aynı gösterildi. Temsilcilerimizin UEFA Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimali yüzde 3 olarak açıklandı. Diğer takımların tur ihtimali şöyle;

  • Rangers, Ajax ve Porto: yüzde 2
  • Union Saint-Gilloise, Twente, Viktoria Plzen, Anderlecht, AZ Alkmaar, Bodo/Glimt ve PAOK: Yüzde 1,
  • Midtjylland: Yüzde 0.04
  • Ferencvaros ve FSCB: Yüzde 0.01

RAKİPLERİMİZ ANDERLECHT VE AZ ALKMAZ

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligison 16 play-off turu etabı ilk maçında Belçika temsilcisi Anderlecht ile bu akşam saat TSİ 20.45'te Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Galatasaray ise aynı turda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a konuk olacak. Bu karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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