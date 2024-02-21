Üye Girişi
Haberler

Süper Kupa finali 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacak

Geniş Video İzle
Güncelleme:

TFF, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa maçının 7 Nisan 2024 saat 21.00'de Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.

Süper Lig devleri Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak ertelenen Süper Kupa finali 7 Nisan 2024 saat 21.00'de Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak.

7 NİSAN'DA ŞANLIURFA'DA

TFF'den yapılan açıklamada, "2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. kulüpleri arasında, 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.00'de Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacaktır" ifadeleri yer aldı.

Süper Kupa finali 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacak

NE OLMUŞTU?

29 Aralık'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan Süper Kupa maçı, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Suudi yetkililerle Atatürk pankartları ve İstiklal Marşı gibi konulardayaşadığı anlaşmazlıklar sonucu gerçekleşmemiş ve iki takım da sahaya çıkmadan yurda geri dönmüştü.

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Spor

Galatasaray Süper Kupa Fenerbahçe Spor Güncel Haberler

1000

Yorumlar (3)

Ahmet AKGÜL:

futbol kadar boş iş daha görmedim. bize be. milletin mesleğini neden takip edecekmişim. parayı onlar kazanıyor, millette boşa enerjisini harcıyor.

16
12
yanıtYanıtla
HAKAN ALP:

dostum insanların hobileri vardır bazı şeyleri yapmak izlemek keyif verir buda onlardan birisi

yanıt10
yanıt2
hepdoğruyusöyleyenbiri:

ÇARŞAMBASPOR - PERŞEMBERSPOR MAÇI DA CUMARTESİ GÜNÜ OYNANMIŞTI. 11 NİSAN STADINDA OYNANACAK MAÇ 7 NİSAN GÜNÜ NASIL OYNANIR. NEDEN 11 NİSAN'DA OYNANMIYOR :) :) :)

5
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title