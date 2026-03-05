Fenerbahçe ve Galatasaray, 35 milyon euro'luk yıldızın peşinde
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray, Tottenham forması giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Pape Matar Sarr'ı kadrosuna katmak istiyor. Piyasa değeri 35 milyon euro olan Sarr'ın kulübü ile 2030 yılına dek sözleşmesi devam ediyor.
- Fenerbahçe ve Galatasaray, Tottenham'da oynayan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Pape Matar Sarr'ı transfer etmek istiyor.
- Pape Matar Sarr'ın piyasa değeri 35 milyon euro olarak belirtiliyor.
- Fenerbahçe, geçen yaz Sarr'ı transfer etmeye çalıştı ancak sonuç alamadı ve bu yaz yeniden girişimde bulunacak.
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray, bu kez transferde karşı karşıya geldi.
HEDEFTEKİ ORTAK İSİM: SARR
Africafoot'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe ve Galatasaray, gelecek sezon orta saha pozisyonunu güçlendirmek isterken, rotasını Premier Lig'e kırdılar. Her iki takım da Tottenham forması giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Pape Matar Sarr'ı gelecek sezon kadrosuna katmak istiyor.
YENİDEN GİRİŞİM YAPILACAK
Haberde, Fenerbahçe'nin geçen yaz Tottenham'dan Yves Bissouma ile birlikte Sarr'ı da transfer etmeye çalıştığı ancak görüşmelerden sonuç alamadığı, bu yaz yeniden girişimlerde bulunacağı belirtildi.
OKAN BURUK ÇOK BEĞENİYOR
Okan Buruk'un da Senegalli orta saha oyuncusunu beğendiği ifade edilen haberde, sarı-kırmızılılarında cazip bir teklif yaparak transferi bitirmeyi amaçladığı aktarıldı.
PİYASA DEĞERİ 35 MİLYON EURO
Tottenham ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sarr, bu sezon 28 maçta süre bulurken, 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Yıldız oyuncunun piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor.