Fenerbahçe ve Galatasaray 1-1 Berabere Kaldı

Güncelleme:
Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Galatasaray'ın ilk yarıda Sane ile bulduğu gol, Fenerbahçe'nin 90+5'te Jhon Duran ile eşitliği sağlamasıyla sonuçlandı.

FENERBAHÇE, Süper Lig'in 14'üncü haftasında sahasında konuk ettiği Galatasaray'la 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'in 14'üncü haftasında Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı konuk etti. Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetti. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yaptı.

Karşılaşmaya Fenerbahçe, "Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Alvarez, Nene, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri" 11'i ile çıktı. Galatasaray ise "Uğurcan Çakır, Sanchez, Lemina, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Torreira, İlkay Gündoğan, Sane, Sara, Barış Alper ve Osimhen" 11'i ile sahada yer aldı.

Daha çok orta saha mücadelesi şeklinde başlayan karşılaşmanın ilk 20 dakikasında iki takım da gol pozisyonu üretemedi. Konuk Galatasaray, 27'nci dakikada öne geçti. Rakip yarı sahanın ortasında topla buluşan Sane, rakiplerinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta Oosterewolde'ye çarpan top ağlara gitti: 0-1. 44'üncü dakikada kullanılan kornerin ardından Galatasaray ceza sahasında oluşan karambolde En-Nesyri vuruşunu yaptı. Alvarez'e çarpan top ağlara gitti. VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu yeniden izleyen hakem Yasin Kol, kornerden gelen topun Skriniar'ın eline çarptığı gerekçesiyle golü iptal etti. Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamladı.

İkinci yarının ilk 15 dakikasında maçın temposu zaman zaman artsa da gol sesi duyulmadı. 60'ıncı dakikada Sanchez'in son çizgiden içeri çevirdiği topa Sane yerden sert vurdu. Skriniar'a çarpan top direğin dibinden dışarı çıktı. 90+5'te Fenerbahçe eşitliği yakaladı. Sol kanatta topla buluşan Levent'in ortasında Jhon Duran penaltı noktası yakınında yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-1. Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

