Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe, Fred ile anlaşmaya vardı

Spor Haberleri

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, Manchester United'da forma giyen Fred için verdiği transfer savaşında sarı-laciertliler galip geldi. Fenerbahçe, 30 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya vardı. Kulüp, şimdi Fred'in bonservisi için Manchester United ile pazarlık yapıyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadrosuna katmak için kıyasıya savaş verdiği Fred transferinde mutlu sona ulaşan ekip sarı-lacivertliler oldu.

Manchester United'da forma giyen yıldız futbolcu Fred transferinde Galatasaray'la kapışan Fenerbahçe 30 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya vardı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, Fred ile anlaştı. Manchester United ile bonservis pazarlığı yapılıyor.

Fred geçen sezon Manchester United formasıyla 56 maça çıktı. 30 yaşındaki orta saha bu karşılaşmalarda, 6 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe ve Fred ile anlaşmaya vardı

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Manchester United Galatasaray Fenerbahçe Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title