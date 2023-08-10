Fenerbahçe, Fred ile anlaşmaya vardı

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, Manchester United'da forma giyen Fred için verdiği transfer savaşında sarı-laciertliler galip geldi. Fenerbahçe, 30 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya vardı. Kulüp, şimdi Fred'in bonservisi için Manchester United ile pazarlık yapıyor.