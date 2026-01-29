Haberler

Futbol: UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe, Romanya temsilcisi FCSB ile karşı karşıya gelecek. Maçın hakemleri ve takım kadroları belirlendi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Romanya temsilcisi FCSB ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: National Arena

Hakemler: Nenad Minakovic, Nikola Borovic, Bosko Bozovic (Sırbistan)

FCSB: Tarnovanu, Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic, Alhassan, Lixandru, Miculescu, Olaru, Politic, Thiam

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Semedo, İsmail Yüksek, Fred, Nene, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
500

