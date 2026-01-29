Futbol: UEFA Avrupa Ligi
UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe, Romanya temsilcisi FCSB ile karşı karşıya gelecek. Maçın hakemleri ve takım kadroları belirlendi.
UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Romanya temsilcisi FCSB ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: National Arena
Hakemler: Nenad Minakovic, Nikola Borovic, Bosko Bozovic (Sırbistan)
FCSB: Tarnovanu, Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic, Alhassan, Lixandru, Miculescu, Olaru, Politic, Thiam
Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Semedo, İsmail Yüksek, Fred, Nene, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri
Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor