Futbol: UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Romanya temsilcisi FCSB ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: National Arena

Hakemler: Nenad Minakovic, Nikola Borovic, Bosko Bozovic (Sırbistan)

FCSB: Tarnovanu, Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic, Alhassan, Lixandru, Miculescu, Olaru, Politic, Thiam

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Semedo, İsmail Yüksek, Fred, Nene, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri