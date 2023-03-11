Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ardından Galatasaray tribünleri de aynı sloganı attı

Fenebahçe ve Beşiktaş stadındaki "Hükümet istifa" tezahüratları Galatasaray stadında da yükseldi. Sarı-Kırmızılı tribünler maçta yer yer protesto tezahüratı yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı yeni transferi Nicolo Zaniolo'nun golüyle 1-0 mağlup etti. Lige Kasımpaşa maçıyla dönen Galatasaray taraftarınnı bir kısmı, hükümeti istifaya davet eden tezahüratlarda bulundu.

DEVLET BAHÇELİ'DEN TEPKİ

Beşiktaş ve Fenerbahçe statlarında, "Hükümet istifa" tezahüratları yükselmiş ve ülke gündemi karışmıştı. MHP lideri Devlet Bahçeli "Maçlar seyircisiz oynanmalı ya da gerekli tedbirler alınmalı" deyip, taraftarı olduğu Beşiktaş kulübünün üyeliğinden istifa etmişti.

İLK OLARAK F.BAHÇE STADINDA DUYULDU

İlk olarak Fenerbahçe stadında yapılan "Yalan yalan yalan, dolan dolan dolan, 20 sene oldu istifa ulan" şeklinde sözleri olan tezhürat, Galatasaray stadında da yükseldi.

DEPLASMAN YASAĞINA ALİ KOÇ İSYAN ETMİŞTİ

Kayseri İl Güvenlik Kurulu, Fenerbahçe taraftarının Kaysersispor deplasmanına alınmaması yönünde verdiği akrar büyük kriz çıkartmıştı. Mahkemeye başvuran Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, "Bu kararın mantığı nedir, neden Fenerbahçe'nin üstüne geliyorsunuz?" şeklinde açıklama yapmıştı.