Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giymişti! Jeremain Lens'in yeni adresi şaşkınlık yarattı - Haberler

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Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giymişti! Jeremain Lens'in yeni adresi şaşkınlık yarattı

Haberler.com - Spor
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Fenerbahçe'de gösterdiği performansla adından söz ettiren ve son olarak Beşiktaş'tan kiralık olarak Karagümrük forması giyen Hollandalı futbolcu Jeremain Lens, Serie C ekibi Vis Pesaro ile anlaşmak üzere.

Serie C ekibi Vis Pesaro, Jeremain Lens'i kadrosuna katmak istiyor. Il Resto del Carlino'nun haberine göre Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren oyuncu, detayları görüşmek üzere İtalya'ya gidecek.

Fenerbahçe ve Beşiktaş forması giymişti! Jeremain Lens'in yeni adresi şaşkınlık yarattı

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Fenerbahçe'de oynadığı futbolla takdir toplayan ancak Beşiktaş'ta aynı performansı gösteremeyen Jeremain Lens son olarak Karagümrük'te forma giydi. Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki oyuncunun kariyerinde, Sunderland, Dinamo Kiev, PSV Eindhoven, AZ Alkmaar ve Nijmegen bulunuyor.

Fenerbahçe ve Beşiktaş forması giymişti! Jeremain Lens'in yeni adresi şaşkınlık yarattı

Haberler.com - Spor

Jeremain Lens Fenerbahçe Beşiktaş Spor Haberler

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