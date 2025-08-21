Fenerbahçe ve Benfica Play-Off Maçında Berabere Kaldı

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Fenerbahçe, sahasında Benfica ile 0-0 berabere kalırken, rövanş maçına hazırlıklar devam ediyor. Diğer yandan, Süper Lig ekipleri de hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF İLK MAÇI

Uefa Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Benfica ile 0-0 berabere kaldı. Rövanş mücadelesi 27 Ağustos Çarşamba günü Lizbon'da oynanacak.

Fenerbahçe, hafta sonunda konuk edeceği Kocaelispor maçının hazırlıklarına ara vermeden bugün başlayacak

UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF İLK MAÇI

21.00 Panathinaikos-Samsunspor

UEFA KONFERANS LİGİ PLAY-OFF İLK MAÇI

20.45 Başakşehir-Universitatea Craiova

21.15 Lausanne-Beşiktaş

TRABZONSPOR

16.40 Yeni transferlerden Kazeem Olaigbe basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak

17.00 Trabzonspor hazırlıklarını sürdürecek

GALATASARAY

18.00 Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarını akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek

HAKEMLER

Süper Lig'de 3'üncü hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklanacak

TÜRKİYE KUPASI

14.00 ZTK 1. Eleme Turu Kura Çekimi kulüp yetkililerinin katılımı ile Riva'da yapılacak.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

10.00 - 'Türk Sporuna Destek' imza töreni Türk Hava Yolları Genel Merkezinde Bakan Bak'ın katılımıyla gerçekleşecek

HENTBOL

11.00 Erkekler Süper Ligi'nin isim sponsorluğu için imza töreni düzenlenecek

BASKETBOL

-FIBA U16 Kızlar Avrupa Şampiyonası

18: 00 İzlanda - Türkiye

