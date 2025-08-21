Fenerbahçe ve Benfica Play-Off Maçında Berabere Kaldı
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Fenerbahçe, sahasında Benfica ile 0-0 berabere kalırken, rövanş maçına hazırlıklar devam ediyor. Diğer yandan, Süper Lig ekipleri de hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.
ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF İLK MAÇI
Uefa Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Benfica ile 0-0 berabere kaldı. Rövanş mücadelesi 27 Ağustos Çarşamba günü Lizbon'da oynanacak.
Fenerbahçe, hafta sonunda konuk edeceği Kocaelispor maçının hazırlıklarına ara vermeden bugün başlayacak
UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF İLK MAÇI
21.00 Panathinaikos-Samsunspor
UEFA KONFERANS LİGİ PLAY-OFF İLK MAÇI
20.45 Başakşehir-Universitatea Craiova
21.15 Lausanne-Beşiktaş
TRABZONSPOR
16.40 Yeni transferlerden Kazeem Olaigbe basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak
17.00 Trabzonspor hazırlıklarını sürdürecek
GALATASARAY
18.00 Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarını akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek
HAKEMLER
Süper Lig'de 3'üncü hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklanacak
TÜRKİYE KUPASI
14.00 ZTK 1. Eleme Turu Kura Çekimi kulüp yetkililerinin katılımı ile Riva'da yapılacak.
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
10.00 - 'Türk Sporuna Destek' imza töreni Türk Hava Yolları Genel Merkezinde Bakan Bak'ın katılımıyla gerçekleşecek
HENTBOL
11.00 Erkekler Süper Ligi'nin isim sponsorluğu için imza töreni düzenlenecek
BASKETBOL
-FIBA U16 Kızlar Avrupa Şampiyonası
18: 00 İzlanda - Türkiye