Fenerbahçe ve Benfica Beraberlikte Anlaştı
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Fenerbahçe, Benfica ile oynadığı ilk maçı 0-0 berabere tamamladı. Maçta önemli anlar yaşandı, ancak gol sesi çıkmadı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
66. dakikada Mert Müldür, pasında Duran'ı topla buluşturdu. Duran'ın ceza sahası dışı sağ çaprazından şutunda top kaleci Trubin'de kaldı.
67. dakikada sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta Szymanski, topu ceza sahasına ortaladı. Ceza sahası içinde En-Nesyri'nin kafa vuruşunda kaleci Trubin meşin yuvarlağı kontrol etti.
71. dakikada Florentino Luis, orta sahada Talisca'ya yaptığı faulün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
81. dakikada Fred'in pasında topla buluşan Talisca, ceza sahası dışı sağ çaprazından kaleye sert bir şut gönderdi. Kalecinin müdahale ettiği top üst direğe çarparak En-Nesyri'nin önünde kaldı. En-Nesyri'nin kafa vuruşunda top ağlara giderken, gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
Hakemler: Daniel Siebert, Dominik Schaal, Jan Seidel
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür (Oğuz Aydın dk. 79), Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Fred (İrfan Can Kahveci dk. 87), Sofyan Amrabat, Archie Brown, Sebastian Szymanski, Youssef En-Nesyri, Jhon Duran (Anderson Talisca dk. 67)
Yedekler: Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Cengiz Ünder, Bartuğ Elmaz
Teknik Direktör: Jose Mourinho
Benfica: Anatolii Trubin, Amar Dedic, Antonio Silva, Nicolas Otamendi, Samuel Dahl, Richard Rios, Enzo Barrenechea (Franjo Ivanovic dk. 64), Florentino Luis, Fredrik Aursnes, Kerem Aktürkoğlu (Leandro Barreiro dk. 76), Vangelis Pavlidis (Tiago Gouveia dk. 77)
Yedekler: Samuel Soares, Rafael Obrador, Andreas Schjelderup, Gianluca Prestianni, Henrique Araujo, Gonçalo Oliveira, Joao Veloso, Leandro Santos, Diogo Prioste
Teknik Direktör: Bruno Lage
Kırmızı kart: Florentino Luis (dk. 71) (Benfica)
Sarı kartlar: Jhon Duran, Jayden Oosterwolde, İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Enzo Barrenechea, Richard Rios, Bruno Lage (Teknik Direktör), Antonio Silva (Benfica) - İSTANBUL