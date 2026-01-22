Fenerbahçe-Aston Villa
UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında Fenerbahçe, İngiltere'nin Aston Villa takımıyla karşılaşacak. Maçın hakemleri Portekizli Luis Godinho, Rui Teixeira ve Pedro Almeida olarak belirlendi.
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe ile İngiltere'nin Aston Villa takımları arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Chobani
Hakemler: Luis Godinho, Rui Teixeira, Pedro Almeida (Portekiz)
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Fred, Nene, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Duran
Aston Villa: Bizot, Cash, Lindelöf, Mings, Digne, Sancho, Tielemans, Bogarde, Buendia, Rogers, Watkins