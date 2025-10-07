Haberler

Fenerbahçe, VakıfBank ile Şampiyonlar Kupası İçin Hazırlanıyor

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Orhan Demirel, voleybol 2025 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda VakıfBank'a karşı kazanacaklarından emin olduklarını belirtti. Kaptan Eda Erdem ve Arelya Karasoy Koçaş ise mücadele öncesinde heyecanlı olduklarını dile getirdi.

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Orhan Demirel, Voleybol 2025 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda yarın Ankara'da VakıfBank'a karşı oynayacakları maçı kazanacaklarına emin olduğunu belirtti.

Karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli takımın kaptanı Eda Erdem ve Arelya Karasoy Koçaş ile FB TV'ye açıklamada bulunan Demirel, şunları kaydetti:

"Ali Bey'in yönetimi ve voleybol şube yetkilileri, çok iyi bir takım kurdu. Zaten Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımımız, Fenerbahçe'mizin gururu. Antrenmanı da seyrettim, çok iyi hazırlanmış bir takımımız var. Çok çekişmeli ve zevkli bir maç olacağını düşünüyorum. Şampiyon olacağımıza yüzde yüz eminim. Taraftarlarımızın desteğine her zaman ihtiyacımız var. Biletler de satışa çıkar çıkmaz tükendi. Taraftarlarımızla beraber hep beraber kupayı kaldıracağız."

Kaptan Eda Erdem ise "Evet, yarın sezonun ilk kupası için sahaya çıkıyoruz. Heyecanlıyız. Uzun zamandır taraftarlarımızla beraber sahada ter dökmeyi bekliyorduk. Rakibimiz VakıfBank ve iki ekip birbirini çok iyi tanıyor. Henüz sezonun başı ama iyi idman yapıyoruz. Bu salonun da çok güzel enerjisi ve atmosferi olduğunu düşünüyorum. Daha önce de burada kupa kaldırdık. Heyecanla maçımızı bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Arelya Karasoy Koçaş da "Çok heyecanlıyız. Sezonun ilk kupasını kazanmak için oynayacağız. Bizim için çok önemli olan bir rakiple karşılaşacağız. İki takım da çok iyi ve yeni transferleri var. Ortaya kaliteli ve zevkli bir oyun koyacağımızı düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

