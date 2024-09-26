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Fenerbahçe, Union SG Maçına Hazır

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Fenerbahçe, Union SG ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçının hazırlıklarını antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetimindeki idmanda, tüm futbolcular yer aldı ve maç taktiği üzerinde çalışıldı.

Fenerbahçe, Union SG maçına hazır

İSTANBUL - Fenerbahçe, Belçika temsilcisi Union SG ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenmanda tüm futbolcular yer aldı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Union SG maçının taktiği üzerinde durulduğu öğrenildi.

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın saat 19.45'de Belçika ekibi Union SG'yi konuk edecek.

Fenerbahçe, Union SG Maçına Hazır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS EMRE ÖZTAŞ - Spor

Jose Mourinho Fenerbahçe Antrenman Magazin Futbol Spor

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