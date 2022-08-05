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Fenerbahçe, Ümraniyespor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Ümraniyespor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Yeni transfer İrfan Can Eğribayat da takımla ilk idmanına çıktı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idmanda Slovacko maçının ilk 11'inde yer alan isimler salonda rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise güç kuvvet programlarıyla antrenmana başladı. Daha sonra sahaya çıkan takım koşu, ısınma ve pas çalışmalarıyla birlikte programı sürdürdü. Antrenman, taktiksel programların ardından yapılan dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

Öte yandan Mert Hakan Yandaş günü bireysel çalışmalarla tamamlarken, Serdar Aziz ve Joao Pedro' da günü özel program dahilinde tamamladı.

Fenerbahçe, pazartesi akşamı sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

Can Bartu Tesisleri Fenerbahçe Spor Güncel Haberler

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