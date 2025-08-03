Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi Hazırlıklarını Sürdürüyor
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki Feyenoord maçı için hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla devam ettirdi. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki idman core çalışması ile başlayıp, sahada taktiksel ve çift kale maçlarla sona erdi.
FENERBAHÇE, Feyenoord ile 6 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçının hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. Sahada ısınma ve çabukluk hareketleriyle devam eden antrenman pas çalışmasıyla devam etti. Taktiksel çalışmaların ardından ise idman dar alanda çift kale maçlarla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor