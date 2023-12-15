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Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi'nde 7.6 Milyon Euro Gelir Elde Etti

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Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde lider olarak grup aşamasını tamamladı ve şimdiden 7.6 milyon euro gelir garantiledi. Sarı-lacivertliler, ön eleme turundan, ayak bastı parasından, katsayı payından ve maç galibiyetlerinden elde ettikleri gelirlerle bu rakama ulaştı.

UEFA Konferans Ligi'nde grubunu lider tamamlayan Fenerbahçe, şimdiden 7.6 milyon euro geliri garantiledi.

Sarı-lacivertliler hem kasasını doldurup hem de geçen yıl olduğu gibi Şubat'ı atlayıp, Mart ayından itibaren mücadeleye son 16 turunda devam edecek. Fenerbahçe ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nden gelen takımlarla eşleşmeme avantajı yakalayacak.

NE KADAR KAZANDI ?

Fenerbahçe, Konferans Ligi'ne girmek için oynadığı 3 ön eleme turundan toplamda 300 bin euro gelir elde etti. Sarı-lacivertliler, grup aşamasına kalması nedeniyle UEFA'dan 2 milyon 940 bin euro ayak bastı parası aldı.

UEFA, Fenerbahçe'ye katsayı payı olarak 979 bin euroluk bir ödeme yaptı. Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşamasında kazandığı 4 maçtan toplam 2 milyon 132 bin euro gelir kazandı. Grubunu lider tamamlayan Fenerbahçe, sıralaması nedeniyle 650 bin euroyla daha ödüllendirilirken, son 16 turuna kalan sarı-lacivertliler buradan da 600 bin euro kazandı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şu ana kadar gösterdiği performansla toplam 7 milyon 601 bin euro kazanan Fenerbahçe'nin elde ettiği gelir tablosu şöyle:

1. Eleme: 100 bin euro

2. Eleme: 100 bin euro

3. Eleme: 100 bin euro

Grup Aşaması: 2.94 milyon euro

Katsayı Puanı: 979 bin euro

Galibiyetler: 2 milyon 132 bin euro

Grup Sırası: 650 bin euro

Son 16 Turu: 600 bin euro

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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