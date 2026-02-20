Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde mağlup oldu, Skriniar sakatlandı

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında sahasında İngiliz ekibi Nottingham Forest'a 3-0 mağlup oldu. Fenerbahçe tur şansını mucizelere bırakırken Skrınıar'ın sakatlığı camiada üzüntü yarattı. Kaptan Skriniar'ın bugün MR'ı çekilecek ve sahalardan uzak kalacağı süre de belli olacak. Nottingham Forest ile oynanacak rövanş maçında Oosterwolde ve Fred ise kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

SAMSUNSPOR

- UEFA Konferans Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında Samsunspor, deplasmanda karşılaştığı Makedonya temsilcisi Shkendija'yı 1-0 mağlup etti. Karadeniz ekibi yeni teknik direktörü Thorsten Fink ile ilk galibiyetini almış oldu.

GALATASARAY

11.00 Galatasaray'da, Başkan Dursun Özbek ve Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun katılımıyla futbol A takımı forma yan sponsorluğu anlaşması imzalanacak.

14.10 Sarı-kırmızılılar, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

17.00 Galatasaray kafilesi, Konya'ya hareket edecek.

18.15 Kafile, Konya'ya ulaşacak

BEŞİKTAŞ

- Siyah-beyazlılarda, Göztepe maçının hazırlıkları devam edecek.

SÜPER LİG

20.00 Çaykur Rizespor - Kocaelispor

BASKETBOL

- Erkekler Türkiye Kupası Yarı Final

17.15 Beşiktaş Gain - Anadolu Efes

20.45 Fenerbahçe Beko - Türk Telekom

Kaynak: Demirören Haber Ajansı