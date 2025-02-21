Maydonoz Döner'e kayyum atandı

Operasyon düzenlenen Maydonoz Döner'e kayyum atandı
İstanbul'da kar şiddetlendi! Şehir Hatları vapur seferleri durduruldu

İstanbul'da kar şiddetlendi: Tüm seferler iptal
Maydonoz Döner'e operasyon sonrası Galatasaray'dan dikkat çeken hamle

Maydonoz Döner'e operasyon sonrası Galatasaray'dan dikkat çeken hamle
Eşi tarafından bıçaklanan Gökçe: Boşanmak istediğimi söyleyince sinirlendi

Genç kadının sarf ettiği cümleyi duyan eşi bıçağı saplamaya başlamış

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi belli oldu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers ile eşleşti. Sarı-lacivertliler, ilk maçı Kadıköy'de oynayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht'i eleyerek adını son 16 turuna yazdıran Fenerbahçe'nin bu turdaki rakibi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekimiyle belli oldu. Sarı-Lacivertliler İskoçya'nın Rangers takımı ile eşleşti.

İŞTE EŞLEŞMELER

SON 16 TURU

  • Fenerbahçe - Rangers
  • Bodo Glimt - Olympiakos
  • Frankfurt - Ajax
  • FCSB - Lyon
  • AZ Alkmaar - Tottenham
  • Real Sociedad - Manchester United
  • Viktoria Plzen - Lazio
  • Roma - Athletic Bilbao

GLASGOW RANGERS NELER YAPTI?

İskoçya temsilcisi Rangers, UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon 4 galibiyetin yanı sıra 2'şer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki rakiplerinden Lyon'a evinde 4-1 yenilen Rangers, İngiltere'den Manchester United'a ise deplasmanda 2-1 mağlup oldu. İskoç ekibi, ağırladığı Union Saint-Gilloise'yı ise 2-1 yenmeyi başardı. Öte yandan Olympiakos ile Rangers'ın lig aşamasında Yunanistan'daki karşılaşması 1-1 eşitlikle sona erdi.

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi belli oldu

İLK MAÇ KADIKÖY'DE

Fenerbahçe, son 16 turunda ilk maçı evinde oynayacak. Fenerbahçe, çeyrek finalde Roma - Athletic Bilbao eşleşmesinin galibiyle eşleşecek. Fenerbahçe, çeyrek final veya yarı finale çıkması halinde turların ilk maçlarını iç sahada oynayacak.

MAÇLAR NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları 6 Mart'ta, rövanş maçları ise 13 Mart'ta oynanacak. Son 16 turunun ardından yoluna çeyrek finalde devam edecek olan takımlar maçlarını 10-17 Nisan'da oynayacak.

Yarı final mücadeleri 1 ve 8 Mayıs'da oynanacak. UEFA Avrupa Ligi'nde final ise 21 Mayıs'ta İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak.

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi belli oldu
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
img

Araç Muayene İstasyonları için kritik süreç başlıyor
img

Bütün ülke Galatasaray-AZ Alkmaar maçını konuşuyor
img

Nasuh Mahruki hakkında mahkeme kararını verdi
500

Yorumlar (12)

Haber YorumlarıBlack Mamba:

Bir Beşiktasli olarak Fenerimize başarılar diliyorum, Bu GS içinde geçerli , TS içinde geçerli Avrupa da Türk Bayragini kim tasiyorsa Takımım o dur ,

Yorum Beğen183
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİngiliz Ce:

geliyor şampiyon

Yorum Beğen62
Yorum Beğenme30
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOrhan Karakisla:

yolun sonu jose mourinhio'nun FENERBAHÇESİ finale gider

Yorum Beğen65
Yorum Beğenme22
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOsman Salih Aydın:

olimpiyakos olsaydi daha iyi olurdu

Yorum Beğen42
Yorum Beğenme23
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Ustabasi:

Bir gs li olarak fenerbahceme basarilar diliyorum insh finale kadar giderler gs yide ligde KOLLARLAR INSH

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme28
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Engin:

İngiliz İskoç takımları hep ters geliyor ama hayırlısı

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıduyarlı vatandaş:

finale kadar tüm ilk maçlar Kadıköy’de bu bir mesajdır haydi Fenerbahçe şampiyonluk sana yakışır bu kurada

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıcsd zbn:

İŞTE CHP ZİHNİYETİ BÖYLE BAŞARISIZDA OLSA DEVAM EDER ERDOĞAN BİR SÜRÜ İCRAAT YAPAR AMA GİTSİN DERLER İŞTE SİZ BÖYLE BAŞARISIZDA OLSADA ALİ KOÇU DESTEKLERSİNŞZ

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme19
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMengele:

Fenerbagce- FC BAYERN NE ZAMAN

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bitcoin neden yükseliyor?

Bitcoin neden yükseliyor?
Yeniden Refah Partisi, AK Parti kongresine katılmama kararı aldı

Erdoğan'ın büyük kongreye davet ettiği partiden olumsuz yanıt
Hayat Bilgisi'nin Barbie ve Ortega'sı yıllar sonra bir arada: Şükür kavuşturana

Hayat Bilgisi'nin Barbie ve Ortega'sı yıllar sonra bir araya geldi
En sonunda karar verdiler! İşte Arda Güler'in yeni takımı

Beklentilerini duyunca şaşıracaksınız! Arda'nın yeni takımı belli oldu
Yılmaz Erdoğan'ın 'Deli Emin' karakteri çalıntı çıktı: Aslen Hakkarili değil Çankırılıymış

Yılmaz Erdoğan'ın "Deli Emin" karakteri çalıntı çıktı
Yeni tanıştığı adamla öpüşen gelinin başı fena yandı

Yeni tanıştığı adamla öpüşen gelinin başı fena yandı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.