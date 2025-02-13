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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht'i 3-0 Yenerek Avantaj Sağladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht'i 3-0 Yenerek Avantaj Sağladı
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Anderlecht'i 3-0 mağlup ederek rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti. Dusan Tadic, Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri'nin golleriyle galip gelen Fener, kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın başarılı kurtarışlarıyla da kalesinde gol görmedi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında karşılaştığı Belçika ekibi Anderlecht'i 3-0 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj sağladı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında mücadele ettiği Belçika temsilcisi Anderlecht'i 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Dusan Tadic, Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri kaydetti. Lig aşamasını 24. sırada tamamlayarak play-off oynama hakkı kazanan Fenerbahçe, ligi 10. sırada bitiren Anderlecht'e karşı eşleşmenin ilk maçında rakibine büyük üstünlük kurdu. Zaman zaman kalesinde tehlike de yaşayan sarı-lacivertlilerde kaleci İrfan Can Eğribayat kurtarışlarıyla gole izin vermedi.

Turun rövanşı 20 Şubat perşembe günü Belçika'da oynanacak.

Kostic ilk Avrupa maçında gollere katkı sağladı

Fenerbahçe'nin lig aşamasında UEFA listesine ismini bildiremediği daha sonra play-off turu öncesi dahil edilen Sırp futbolcu Filip Kostic, sarı-lacivertlilerde ilk Avrupa maçına çıktı. Kostic, ilk golde sol kanattan ortayı açan isim olurken, ikinci golde de Edin Dzeko'ya pasını aktardı. 32 yaşındaki futbolcu, gösterdiği performansla tribünlerin de beğenisini kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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