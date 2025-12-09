Fenerbahçe, Brann maçının hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında 11 Aralık Perşembe akşamı Norveç ekibi SK Brann ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan idman salonda core hareketleriyle başladı. Ardından ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - İSTANBUL