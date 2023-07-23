Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Zimbru Chisinau ile oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme turu ilk maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapıldı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, Zimbru Chisinau ile oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme turu ilk maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maçların sonrasında gerçekleştirilen taktiksel ve bireysel çalışmalarla da antrenman tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek. - İSTANBUL

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