Fenerbahçe, 4 maç sonra Galatasaray'ı mağlup etti

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek kupaya uzanan Fenerbahçe, 4 maç sonra ezeli rakibini yendi.

Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı Guendouzi ve Oosterwolde'nin golleriyle 2-0 yendi. Sarı-lacivertliler, bugün aldığı galibiyetle birlikte 4 maç sonra ezeli rakibine üstünlük sağladı. Trendyol Süper Lig'de bu sezon Kadıköy'de oynanan lig maçı 1-1 berabere biterken, geçtiğimiz sezon oynanan 3 maçta Galatasaray 2 galibiyet alırken, 1 maç ise berabere sonuçlandı.

Sarı-lacivertliler, sarı-kırmızılılara karşı son galibiyetini 19 Mayıs 2024'te RAMS Park'ta elde etmişti. - İSTANBUL