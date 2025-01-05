Tribünler çileden çıktı: Kadıköy'de Ali Koç'a büyük şok
Fenerbahçe tribünlerinden Hatayspor karşılaşmasında da "Yönetim istifa sesleri yükseldi. Maç öncesinde başlayan tepkiler, Hatayspor'un beraberlik golünün ardından artarak devam etti. Sarı-lacivertli taraftarlar, ilk düdükle birlikte Galatasaray aleyhinde de tezahüratlar yaptı.
Fenerbahçe'de tribünler, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Hatayspor maçında Ali Koç başkanlığındaki yönetim ve Galatasaray aleyhinde tezahüratlarda bulundu.
"YÖNETİM İSTİFA" SESLERİ MAÇ BAŞLAMADAN YÜKSELDİ
Maçın başında takımlar sahaya çıkarken yönetime olan tepkilerini gösteren sarı-lacivertli tribünler "Yönetim istifa!" tezahüratlarında bulundu. Öte yandan sosyal medyada bazı Fenerbahçeli taraftarlar, maç öncesinde tribüne sokmak istedikleri "Ali Koç istifa" pankartlarının güvenlikler tarafından stadyuma alınmadığını öne sürdü.
1-1'DEN SONRA DA DEVAM ETTİ
Karşılaşmada 1-0 öne geçen Fenerbahçe'de sarı-lacivertli taraftarlar, Hatayspor'un Kadıköy'de skoru 1-1'e getirmesinin ardından da büyük bir tepkiyle bir kez daha "Yönetim istifa" tezahüratları yaptı.
GALATASARAY ALEYHİNDE DE TEZAHÜRAT YAPTILAR
Öte Fenerbahçeli taraftalar, maçın ilk düdüğü ile birlikte tepkilerini Galatasaray'a yönelten Fenerbahçe tribünleri, maçın ilk 5 dakikasında aralıksız şekilde Galatasaray aleyhine tezahüratlarda bulundu.