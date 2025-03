Fenerbahçe tribünleri, cezalı Mourinho'ya destek için pankart açtı

Fenerbahçe tribünleri, Antalyaspor karşılaşması öncesinde cezası nedeniyle yedek kulübesinde yer alamayan teknik direktör Jose Mourinho'ya büyük bir destek verdi.

DEV MOURINHO PARKATI

Sarı-lacivertli taraftarlar, Antalyaspor maçı başlamadan önce Portekizli teknik adam için, "We stand with you (Yanındayız)" yazılı büyük bir pankartı açarak Mourinho'ya desteklerini dile getirdi.

İşte o pankart;

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray derbisinin ardından 4 maç ceza almış, daha sonra Tahkim Kurulu bu cezayı 2 maça düşürmüştü.