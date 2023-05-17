Fenerbahçe, Trabzonspor'u konuk ediyor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında Trabzonspor'u Ülker Stadyumu'nda konuk edecek. İki takım arasındaki 100'üncü randevuda Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'a kaybetmiyor. Fenerbahçe'de 1 cezalı, 3 sakat, Trabzonspor'da ise 3 eksik var.