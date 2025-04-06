Fenerbahçe, Trabzonspor'u 4-1 ile Geçerek Zirveye Yaklaştı

(İSTANBUL) - Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'u konuk etti. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan maçı 4-1 kazanan Fenerbahçe, puanını 68'e yükseltti ve zirvedeki Galatasaray ile puan farkını 3'e indirdi.

Fenerbahçe'nin gollerini 51 (P), 64 ve 77. dakikalarda Anderson Talisca, 60. dakikada da Milan Skriniar kaydetti. İkinci yarıda oyuna giren Anderson Talisca'nın kaydettiği 3 golle yıldızlaştı.

Trabzonspor'un maçtaki tek golünü ise 45+4. dakikada Denis Draguş kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, puanını 68 yaparak Galatasaray ile puan farkını 3'e düşürdü. Trabzonspor ise 36 puanda kalarak 11. sırada yer aldı.