Futbol: Trendyol Süper Lig

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 yenerek üç puanı hanesine yazdırdı. Maçta goller Talisca, Kerem Aktürkoğlu ve Asensio'dan geldi.

Stat: Papara Park

Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Bersan Duran

Trabzonspor : Onana, Pina (Dk. 89 Okay Yokuşlu), Nwaiwu, Batagov, Lovik (Dk. 75 Nwakaeme), Oulai (Dk. 89 Savic), Folcarelli, Augusto (Dk. 64 Umut Nayir), Muçi, Mustafa Eskihellaç, Onuachu

Fenerbahçe : Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Kante (Dk. 72 Nene), Guendouzi, İsmail Yüksek (Dk. 80 Yiğit Efe Demir), Asensio, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 72 Musaba), Talisca (Dk. 62 Cherif)

Goller: Dk. 6 Muçi, Dk. 43 Onuachu ( Trabzonspor ), Dk. 15 Talisca, Dk. 34 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 48 Asensio ( Fenerbahçe )

Sarı kartlar: Dk. 36 Talisca, Dk. 43 Guendouzi, Dk. 66 Mert Müldür, Dk. 86 Ederson, Dk. 90+3 Semedo ( Fenerbahçe ) Dk. 39 Augusto, Dk. 43 Onana, Dk. 45 Lovik, Dk. 51 Oulai ( Trabzonspor )

48. dakikada Fenerbahçe, öne geçti. Sağ taraftan Talisca'nın pasında ceza alanının sol tarafında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, meşin yuvarlağı Asensio'ya çıkardı. Bu futbolcunun yerden şutunda, kaleci Onana'nın solundan top filelere gitti: 2-3

66. dakikada Kante'nin pasında ceza alanı dışından Asensio'nun sert şutunda, top direğin üzerinden az farkla auta çıktı.

68. dakikada Muçi'nin sağdan kullandığı köşe atışında ceza alanı içinde Umut Nayir'in kafa vuruşunda, kaleci Ederson topu üstten kornere çeldi.

77. dakikada Pina'nın sağdan ortasında ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.

85. dakikada Muçi'nin sağdan kullandığı köşe atışında ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa şutunda, top yandan auta çıktı.

88. dakikada Muçi'nin sağdan kullandığı köşe atışında ceza alanı içinde Nwaiwu'nun kafa vuruşunda, kaleci Ederson topu kontrol etti.

Konuk takım karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor
