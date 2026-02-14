Haberler

Fenerbahçe'den Trabzonspor'a karşı üst üste 5. galibiyet

Fenerbahçe'den Trabzonspor'a karşı üst üste 5. galibiyet
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek ezeli rakibiyle olan galibiyet serisini 5 maça çıkardı. Fenerbahçe'nin gollerini Talisca, Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio kaydetti.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında karşılaştığı Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek rakibine karşı 5 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Trabzonspor'u 3-2 yendi. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Talisca, 34. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 48. dakikada Marco Asensio kaydetti. Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan müsabakayı 1-0 kazanan Fenerbahçe, Trabzon'da da 3 puanı hanesine yazdırdı.

Kanarya, ezeli rakibiyle ligde oynadığı son maçlarda üstünlük kurdu. 4 Kasım 2023'te oynanan lig maçını Trabzonspor 3-2'lik skorla kazanırken, sonrasında 3'ü Trabzon'da, 2'si İstanbul'da olmak üzere 5 maçta Fenerbahçe sahadan galip ayrıldı.

Taraflar 139. kez karşı karşıya gelirken, sarı-lacivertliler 56. galibiyetini elde etti. Fenerbahçe, lig maçlarında ise rekabette 45. galibiyetini aldı.

Trabzon'da 3-2'lik skorlar

İki tarafın mücadelesinde Trabzon'da oynanan son 3 sezona aynı skorlar tabelaya yansıdı. Sarı-lacivertliler, 17 Mart 2024 ve 3 Kasım 2024 tarihlerinden sonra bugün de 3 puanı 3-2'lik skorla kazandı. Fenerbahçe, 2005-2006 sezonunda da rakibini deplasmanda 3-2 mağlup etmeyi başarmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Yıllarca unutulmayacak derbinin galibi Fenerbahçe

Yıllarca unutulmayacak derbinin galibi Fenerbahçe
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: Bakan atamaları baskın seçime gitmede yeni halka

Arıkan'dan bakan atamalarıyla ilgili çarpıcı yorum: Her an olabilir
İçişleri Bakanı Çiftçi: Kumar ve yasa dışı bahis çetelerinin üzerine çökülecek

Bakan Çiftçi, üstüne basa basa söyledi: Hepsinin tepesine çökeceğiz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Teknik direktörü yolladılar! 1. Lig ekibi, Volkan Demirel ile temasa geçti

Teknik direktörü yolladılar! Volkan Demirel'i göreve getiriyorlar
Kerem Aktürkoğlu maç içerisindeki o anları anlattı: Koltukta oturamadık

Kerem Aktürkoğlu o anları anlattı: Koltukta oturamadık
2026 Kış Olimpiyatları'nda prezervatif krizi! Sporcular isyan etti

2026 Kış Olimpiyatları'nda prezervatif krizi! Sporcular isyan etti
Defne Samyeli'nin kızından çok konuşulacak itiraf: Sevgililik benim için...

Defne Samyeli'nin kızından şaşırtan itiraf
Teknik direktörü yolladılar! 1. Lig ekibi, Volkan Demirel ile temasa geçti

Teknik direktörü yolladılar! Volkan Demirel'i göreve getiriyorlar
BTK, 9 canlı yayın uygulamasına erişim yasağı getirdi

14 Şubat'ta o uygulamaların hepsi yasaklandı
Sadettin Saran, Ertuğrul Doğan ve İbrahim Hacıosmanoğlu bir arada

Yıllardır beklediğimiz görüntü