Fenerbahçe Trabzonspor Maçına Hazırlıklarına Devam Ediyor

FENERBAHÇE, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Yeni transfer Kerem Aktürkoğlu ise antrenmandan önce tesisleri gezerek takım arkadaşlarıyla tanıştı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştiren antrenman; salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Ardından çabukluk ve pas çalışmaları yapan takım, antrenmanı çift kale maçlarla tamamladı.

Milli takımlarında süre olan oyuncular ise aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı.

Sarı-lacivertli takım yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.