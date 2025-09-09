Haberler

Fenerbahçe Trabzonspor Maçına Hazırlıklarına Devam Ediyor

Güncelleme:
Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Yeni transfer Kerem Aktürkoğlu, antrenmandan önce tesisleri gezerek takım arkadaşlarıyla tanıştı.

FENERBAHÇE, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Yeni transfer Kerem Aktürkoğlu ise antrenmandan önce tesisleri gezerek takım arkadaşlarıyla tanıştı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştiren antrenman; salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Ardından çabukluk ve pas çalışmaları yapan takım, antrenmanı çift kale maçlarla tamamladı.

Milli takımlarında süre olan oyuncular ise aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı.

Sarı-lacivertli takım yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

