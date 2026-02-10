Haberler

Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı
Güncelleme:
Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenman, teknik direktör Tedesco yönetiminde core hareketleri ve taktiksel çalışmalarla gerçekleştirildi.

FENERBAHÇE, Süper Lig'in 22'nci haftasında 14 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de Trabzonspor ile Papara Park'ta oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenman salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Natura Dünyası Gençlerbirliği maçında 60 dakika ve üzeri forma giyen oyuncular ise antrenmanı rejenerasyon çalışmalarıyla tamamladı.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

