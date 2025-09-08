Haberler

Fenerbahçe Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor
Fenerbahçe, 14 Eylül Pazar günü sahasında oynayacağı Trabzonspor maçı için antrenmanlarına devam ediyor. Milli oyunculardan yoksun yapılan antrenman, core çalışmaları ve sahada yapılan ısınma hareketleriyle sürdürüldü.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, milli oyunculardan yoksun yapılan antrenman salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleri yapan sarı-lacivertliler, 5'e 2 top kapma ile çalışmalarını sürdürdü.

Antrenman aktif dinlenmeye yönelik programlarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
