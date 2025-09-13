Haberler

Fenerbahçe - Trabzonspor Maçı Saati Değişti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile oynayacağı maçın saati, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2025 finali nedeniyle 19.00'a alındığını duyurdu.

TÜRKİYE Futbol Federasyonu, Pazar günü saat 20.00'de oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçının saatinin, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2025 finalinde saat 21.00'de Almanya ile oynayacağı karşılaşma nedeniyle 19.00'a alındığını açıkladı.

Süper Lig'in 5'inci haftasında Fenerbahçe yarın saat 20.00'de sahasında Trabzonspor'u konu edecekti. EuroBasket 2025'te A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Almanya ile oynayacağı final karşılaşması nedeniyle Fenerbahçe - Trabzonspor ve Gaziantep FK - Kocaelispor karşılaşmalarının başlama saatleri değiştirildi. Federasyon ve kulüplerin ortak kararlarıyla mücadelelerin başlama saati 20.00'den 19.00'a alındı.

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 5. haftasında, 14 Eylül 2025 Pazar günü (yarın) saat 20.00'de oynanması planlanan Fenerbahçe A.Ş. - Trabzonspor A.Ş. ve Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - Kocaelispor müsabakalarının başlama saatleri, A Milli Erkek Basketbol Takımımızın aynı gün TSİ 21.00'de Almanya ile oynayacağı 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) Finali ile çakışmaması adına Federasyonumuzun ve kulüplerin ortak kararıyla 19.00 olarak güncellenmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Ekin Mert Daymaz'dan banyodaki dans videosuna sert tepki: Kirli zihniyetlerinizi sorgulayın

Görüntüler sızdı, tepkilerin odağındaki ünlü isim sessizliğini bozdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sanki 40 yıldırı Türkiye'de! Icardi'den 12 Dev Adam paylaşımı

Gece yarısı yaptığı paylaşıma beğeni yağıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.