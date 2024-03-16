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Fenerbahçe Trabzonspor maçı öncesi Trabzon'a geldi

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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe'nin kafilesi Trabzon'a geldi. İstanbul'dan özel uçakla Trabzon Havalimanı'na gelen sarı-lacivertliler, buradan kampa gireceği otele hareket etti. Otelin önünde takımı karşılayan taraftarlar; teknik direktör İsmail Kartal, oyuncular Edin Dzeko, İrfan Can Kahveci ve diğer futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu. Bazı futbolcular, taraftarların forma ve atkılarını imzaladı.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe'nin kafilesi Trabzon'a geldi.

İstanbul'dan özel uçakla Trabzon Havalimanı'na gelen sarı-lacivertliler, buradan kampa gireceği otele hareket etti.

Otelin önünde takımı karşılayan taraftarlar; teknik direktör İsmail Kartal, oyuncular Edin Dzeko, İrfan Can Kahveci ve diğer futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu.

Bazı futbolcular, taraftarların forma ve atkılarını imzaladı.

Kaynak: AA / Spor

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