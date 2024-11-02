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Fenerbahçe, Trabzonspor Maçı İçin Trabzon'a Geldi

Fenerbahçe, Trabzonspor Maçı İçin Trabzon'a Geldi
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Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Trabzon Havalimanı'na büyük güvenlik önlemleri altında indi. Maç için kamp kadrosu belirlendi.

SÜPER Lig'in 11'inci haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe Trabzon'a geldi.

Süper Lig'in 11'inci haftasında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, saat 19.00'da Trabzon Havalimanı'na geldi. Dış hatlara gelen yolcu salonundan çıkış yapan Fenerbahçe kafilesi, daha sonra kendilerini bekleyen otobüsle geniş güvenlik önlemleri altında konaklayacakları otele geçti.

Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı için kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

"Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Osayi-Samuel, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Djiku, Becao, Samet Akaydın, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Amrabat, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Kostic, Tadic, Saint-Maximin, Dzeko, En-Nesyri, Cent Tosun."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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