Fenerbahçe, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Fenerbahçe, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maç için antrenmanlar yapıyor. Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, core çalışması ve sahada yapılan çeşitli pas çalışmalarıyla devam etti.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman salonda core çalışmasıyla başladı ve sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman çift kale maçların ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler yarın yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
