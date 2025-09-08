Haberler

Fenerbahçe, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Trabzonspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. İdman, milli oyuncuların katılımı olmadan salonda core çalışmalarıyla başladı ve sahada koordinasyon ile top kapma oyunlarıyla devam etti.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü sahasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde milli oyuncuların katılmadığı idman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Sahada koordinasyon ve çabukluk hareketleri çalışan futbolcular, top kapma oyunuyla antrenmanı tamamladı.

Fenerbahçe, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
Bir dönemin ünlü mankeni köyüne döndü! Doğayla iç içe yeni hayat

Bir dönemin ünlü ismi köyüne döndü! Doğayla iç içe yeni hayat
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evlilik boyunca çarpıcı iddia: Masrafların yarısını Yasemin Ergene karşıladı

14 yılın ardından yeni detay: Evin giderleri yarı yarıya paylaşıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.