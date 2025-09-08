Fenerbahçe, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Trabzonspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. İdman, milli oyuncuların katılımı olmadan salonda core çalışmalarıyla başladı ve sahada koordinasyon ile top kapma oyunlarıyla devam etti.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü sahasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde milli oyuncuların katılmadığı idman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Sahada koordinasyon ve çabukluk hareketleri çalışan futbolcular, top kapma oyunuyla antrenmanı tamamladı.
Fenerbahçe, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor