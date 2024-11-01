Fenerbahçe Trabzonspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Fenerbahçe, Trabzonspor ile oynayacağı maç öncesi hazırlıkları kapsamında antrenman gerçekleştirdi. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan idmanda ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmaları yapıldı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 11. haftasında Trabzonspor ile pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idmanda; ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmaları yapan futbolcular, taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı noktaladı.
Sarı-lacivertliler, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - İSTANBUL