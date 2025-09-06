Haberler

Fenerbahçe, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, eksik oyuncularla idman yapmaya devam ediyor. Hazırlıklar ısınma ve pas çalışmaları ile sürdürülüyor.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü Trabzonspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre Can Bartu Tesisleri'nde, milli takım kamplarında yer oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman, salon çalışmasıyla başladı.

Sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışması yapan sarı-lacivertliler pas çalışmasıyla antrenmanı dar alanda çift kale maçla tamamladı.

Sarı-lacivertli ekip, çalışmalarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
