Fenerbahçe, Trabzonspor'a bu sefer pankartla gönderme yaptı: Herkes haddini bilecek

Fenerbahçe, 2010-2011 sezonuyla ilgili Ülker Stadı tribünlerinde dikkat çeken bir pankarta yer verdi.

"HERKES HADDİNİ BİLECEK"

Beşiktaş derbisi öncesi antrenmanı taraftara açan Fenerbahçe'de Ülker Stadı'nın tribünlerine, "2010-2011 sezonu şampiyonu şerefiyle Fenerbahçe'dir! Herkes haddini bilecek!" şeklinde pankart asıldı. Ayrıca o sezon kazanılan şampiyonluğun kupası da statta sergilendi.

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