Fenerbahçe, Trabzonspor'a bu sefer pankartla gönderme yaptı: Herkes haddini bilecek
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Beşiktaş derbisi öncesi idmanı taraftara açan Fenerbahçe'de statta, "2010-2011 sezonu şampiyonu şerefiyle Fenerbahçe'dir! Herkes haddini bilecek!" pankartı açıldı. Öte yandan sarı-lacivertliler 2010-2011 sezonun şampiyonluk kupasını da taraftarına sergiledi.
Fenerbahçe, 2010-2011 sezonuyla ilgili Ülker Stadı tribünlerinde dikkat çeken bir pankarta yer verdi.
"HERKES HADDİNİ BİLECEK"
Beşiktaş derbisi öncesi antrenmanı taraftara açan Fenerbahçe'de Ülker Stadı'nın tribünlerine, "2010-2011 sezonu şampiyonu şerefiyle Fenerbahçe'dir! Herkes haddini bilecek!" şeklinde pankart asıldı. Ayrıca o sezon kazanılan şampiyonluğun kupası da statta sergilendi.
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